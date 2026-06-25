Директора металлопроизводящей компании в Рязани заподозрили в невыплате зарплаты

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В Рязани возбудили уголовное дело против директора компании, которая занимается производством металлов, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Ему вменяют невыплату заработной платы.
По версии следствия, руководитель имел деньги и реальную возможность погасить долги перед сотрудниками, но зарплату не выплачивал с декабря 2025 по май 2026 года. Сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей.
В настоящее время следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность предприятия.