Директора металлопроизводящей компании в Рязани заподозрили в невыплате зарплаты

В Рязани руководитель компании не выплатил сотрудникам 400 тыс. рублей зарплаты. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани возбудили уголовное дело против директора компании, которая занимается производством металлов, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Ему вменяют невыплату заработной платы.

По версии следствия, руководитель имел деньги и реальную возможность погасить долги перед сотрудниками, но зарплату не выплачивал с декабря 2025 по май 2026 года. Сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей.

В настоящее время следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность предприятия.