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НовостиПроисшествия25 июня 2026 14:10

Директора металлопроизводящей компании в Рязани заподозрили в невыплате зарплаты

Работникам не платили с декабря по май, хотя у предприятия были деньги
Источник:kp.ru
В Рязани руководитель компании не выплатил сотрудникам 400 тыс. рублей зарплаты.

В Рязани руководитель компании не выплатил сотрудникам 400 тыс. рублей зарплаты.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани возбудили уголовное дело против директора компании, которая занимается производством металлов, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Ему вменяют невыплату заработной платы.

По версии следствия, руководитель имел деньги и реальную возможность погасить долги перед сотрудниками, но зарплату не выплачивал с декабря 2025 по май 2026 года. Сумма задолженности превысила 400 тысяч рублей.

В настоящее время следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность предприятия.