Рязанские онкологи спасли мужчину с тремя злокачественными опухолями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рязанские онкологи спасли мужчину с тремя злокачественными опухолями. Как сообщил минздрав региона, новообразования поразили гортань, пищевод и желудок пациента.

Врачи-онкологи приняли радикальные меры для борьбы с первыми двумя диагнозами. Они провели мужчине курс лучевой терапии, которая в данном случае оказалась очень эффективной. Состояние гортани и пищевода пациента стабилизировали, избежав хирургического вмешательства и сохранив функции органов. А вот для борьбы с раком желудка врачам пришлось провести резекцию, которая считается органосохраняющей операцией. Она позволила сохранить часть желудка и ускорить послеоперационное восстановление.

Врачи уверены: пациент сможет продолжить жить как все обычные люди.