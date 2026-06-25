Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье25 июня 2026 13:06

Рязанские онкологи спасли мужчину с тремя злокачественными опухолями

Новообразования поразили гортань, пищевод и желудок пациента
Источник:kp.ru
Рязанские онкологи спасли мужчину с тремя злокачественными опухолями.

Рязанские онкологи спасли мужчину с тремя злокачественными опухолями.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рязанские онкологи спасли мужчину с тремя злокачественными опухолями. Как сообщил минздрав региона, новообразования поразили гортань, пищевод и желудок пациента.

Врачи-онкологи приняли радикальные меры для борьбы с первыми двумя диагнозами. Они провели мужчине курс лучевой терапии, которая в данном случае оказалась очень эффективной. Состояние гортани и пищевода пациента стабилизировали, избежав хирургического вмешательства и сохранив функции органов. А вот для борьбы с раком желудка врачам пришлось провести резекцию, которая считается органосохраняющей операцией. Она позволила сохранить часть желудка и ускорить послеоперационное восстановление.

Врачи уверены: пациент сможет продолжить жить как все обычные люди.