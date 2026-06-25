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НовостиОбщество25 июня 2026 11:05

Минэкономразвития признало повышенный спрос на бензин в Рязани: ситуацию чиновники держат на контроле

Увеличение спроса на бензин в Рязани признало минэкономразвития
Источник:kp.ru
Что с бензином в Рязани сегодня, 25 июня 2026 года, объяснили власти.

Что с бензином в Рязани сегодня, 25 июня 2026 года, объяснили власти.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани зафиксировано значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин. В этом 25 июня призналось минэкономразвития Рязанской области. Чиновники связывают данную ситуацию исключительно из-за искусственного ажиотажа. При этом по традиции заверили общественность, что всё у них находится на контроле.

«Сейчас фиксируем значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин. Это происходит из-за создания искусственного ажиотажа и покупок топлива жителями впрок. Вследствие чего на заправках есть перебои с бензином. Ситуация находится на контроле», - написали власти.

На прямой вопрос жителей, когда будет бензин в Рязани, представители ведомства не ответили.