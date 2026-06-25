Что с бензином в Рязани сегодня, 25 июня 2026 года, объяснили власти. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани зафиксировано значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин. В этом 25 июня призналось минэкономразвития Рязанской области. Чиновники связывают данную ситуацию исключительно из-за искусственного ажиотажа. При этом по традиции заверили общественность, что всё у них находится на контроле.

«Сейчас фиксируем значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин. Это происходит из-за создания искусственного ажиотажа и покупок топлива жителями впрок. Вследствие чего на заправках есть перебои с бензином. Ситуация находится на контроле», - написали власти.

На прямой вопрос жителей, когда будет бензин в Рязани, представители ведомства не ответили.