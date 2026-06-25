Рязанцы не могут оплатить ЖКУ из-за проблем с интернетом. Минцифры дало совет

В Рязанской области люди не могут оплатить счета и передать показания из-за проблем с интернетом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Рязанской области массово жалуются губернатору Павлу Малкову на перебои с мобильным интернетом. Люди возмущены, что не могут передать показания счетчиков и оплатить счета.

«Что опять у нас с интернетом? Сегодня 25-е число, передача показаний, оплаты по всем счетам. Вы за нас это будете делать? Оставьте уже мобильный интернет в покое, займитесь более важными делами», - пишет один из жителей.

«Интернета нет почти сутки. Белые списки почти не работают. Мне ипотеку платить через два дня. Где связь?», - возмущается рязанка.

В минцифры Рязанской области объяснили, что операторы ограничивают услуги связи по требованию органов безопасности, которые принимают решения исходя из оперативной обстановки.

«"Белые списки" работают в штатном режиме. В случае, когда сервисы из "белого списка" не работают, операторы рекомендуют перезагрузить приложение или само устройство», - сообщили чиновники.