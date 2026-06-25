Алкоголь запретят продавать в Рязани и области 27 июня 2026

Алкоголь запретят продавать в Рязани и Рязанской области 27 июня 2026 года.

В субботу, 27 июня 2026 года, в Рязани и Рязанской области запретят продажу алкогольной продукции. Запрет на продажу связан с празднованием Дня молодежи (последняя суббота июня). Об ограничениях регулярно напоминают региональные власти.

Согласно областному закону «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области», спиртные напитки нельзя будет купить в магазинах, супер/гипермаркетах, а также специализированных алкомаркетах.

Ограничения на продажу алкоголя не распространяются на кафе, бары, рестораны и другие точки общественного питания, где разрешается торговать спиртным.

Следующий запрет на продажу алкоголя в Рязанской области будет 1 сентября в День знаний.