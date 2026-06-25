Энергетиков обязали выплатить рязанцу 180 тысяч рублей за просрочку подключения

Дачник отсудил у «Рязаньэнерго» 180 тыс. рублей за нарушение сроков подключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани суд встал на сторону дачника, которому энергетики нарушили сроки подключения к электросетям, сообщает пресс-служба Рязанского областного суда. Суд взыскал с ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» более 180 тысяч рублей.

Мужчина хотел подключить дачный домик в садоводческом товариществе. По договору энергетики должны были сделать это не позднее чем через четыре месяца после оплаты, но сроки нарушили. Когда подключение все же выполнили, выяснилось: дом присоединили к сетям соседнего СНТ без согласования. Председатель товарищества отключил электричество.

В суде представитель компании объяснил задержку погодой и долгим согласованием трассы. Суд эти доводы не принял - на сетевую организацию законом возложена обязанность не только подключить, но и подготовить все необходимое для этого, включая усиление сети.

Суд взыскал с энергетиков неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы. Общая сумма превысила 180 тысяч рублей. Рязанский областной суд оставил решение в силе, жалобу ответчика отклонил.