Рязанские врачи за 55 минут спасли мужчину от инсульта. Фото: минздрав Рязанской области.

В рязанской ОКБ врачи за 55 минут спасли мужчину от инсульта. Как сообщил минздрав региона, медики применили метод тромболизиса.

Мужчина потерял сознание у себя дома. Его обнаружила мать и тут же вызвала скорую. Приехавшие медики поставили предварительный диагноз – инсульт. Мужчину срочно доставили в больницу. В ходе осмотра диагноз подтвердился. Кроме того, выяснилось, что пациент много курит и любит выпить. Диспансеризацию в последние годы он сознательно игнорировал – не считал, что это необходимо. Для спасения пациента врачи прибегли к методу тромболитической терапии. За 55 минут они растворили опасный кровяной сгусток. Мужчине повезло – тромболизис действенен лишь в первые 3-4 часа после начала приступа.

- Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга, - рассказал заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров.

Благодаря тому, что помощь оказали своевременно, мужчина быстро пошел на поправку. Из больницы его уже выписали.