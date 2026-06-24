Денис Сидоров.

Депутат Рязанской областной Думы от КПРФ Денис Сидоров прокомментировал итоги предвыборного съезда партии, на котором была утверждена «Программа Победы» и федеральный список кандидатов на выборы в Государственную Думу.

По словам парламентария, положения программы особенно актуальны для Рязанской области, жители которой ежедневно сталкиваются с ростом цен, проблемами в сфере ЖКХ и трудностями в аграрном секторе.

«Для нашей Рязанской области "Программа Победы" — это не просто документ, это то, что нужно было сделать ещё вчера. В регионе люди на себе чувствуют постоянный рост цен, годами бьются с проблемами ЖКХ, помощи ждёт и наш аграрный сектор. Жителям Рязанщины нужны не красивые отчёты чиновников, а нормальный уровень жизни, доступные больницы и уверенность в завтрашнем дне», — заявил Сидоров.

Он также отметил, что КПРФ сделала ставку на профессиональную команду кандидатов, представляющих различные сферы деятельности.

«Именно поэтому мы собирали команду не по партийным квотам, а по профессиональным качествам. Это реальные люди дела, которые отлично знают, как устроена экономика изнутри. Среди наших кандидатов — сильные производственники, управленцы, юристы, учителя, практикующие врачи. Каждый — состоявшийся в своей профессии эксперт», — подчеркнул депутат.

По его словам, представители партии намерены сосредоточиться на решении конкретных проблем жителей региона.

«Они идут во власть не просто критиковать, а сразу работать, принимать законы и жестко отстаивать интересы людей. Наша кампания будет строиться на решении повседневных, земных проблем рязанцев. Мы идём к людям с сильной командой и понятным планом действий, где просчитан каждый шаг», — заключил Денис Сидоров.

Напомним, 20 июня КПРФ первой из российских политических партий завершила процедуру выдвижения кандидатов на выборы в Государственную думу. На предвыборном съезде был утверждён федеральный список партии, который возглавил Геннадий Зюганов, а также принята предвыборная «Программа Победы», предусматривающая меры по развитию экономики, социальной сферы и поддержке регионов.