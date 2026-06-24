Результаты ЕГЭ по физике стали рекордными для Рязанской области. Особый вклад внесли два учителя

Ираида Тулюпа (школа №17) и Елена Качикина (Новомичуринская школа №3) воспитали по два стобалльника 2026 года.

Результаты ЕГЭ по физике стали рекордными для Рязанской области по числу выпускников, набравших 100 баллов. Безупречно со всеми заданиями справились 13 человек. В 2025-м было семеро.

Девять отличившихся в 2026 году - из города Рязани:

- Ковалев Иван (школа № 3);

- Андриянов Артем (школа № 16);

- Гукова Анна (школа № 17);

- Астахова Виктория (школа № 17);

- Ильин Петр (школа № 37);

- Соломкин Александр (школа № 57);

- Бгатова Ульяна (школа № 69);

- Никушин Николай (школа № 72);

- Новичков Даниил (школа № 73).

Также в число лучших на госэкзамене вошли Иван Самохин и Арсений Комаров из Новомичуринской школы №3, Антон Власов из Крутоярской школы (Касимовский округ), Иван Ивлиев из Спасской гимназии (город Спасск-Рязанский).

Особо отмечается заслуга учителей: Ираида Тулюпа (школа №17) и Елена Качикина (Новомичуринская школа №3) воспитали по два стобалльника.