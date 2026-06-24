Результаты ЕГЭ по физике стали рекордными для Рязанской области. Особый вклад внесли два учителя

Результаты ЕГЭ по физике стали рекордными для Рязанской области по числу выпускников, набравших 100 баллов. Безупречно со всеми заданиями справились 13 человек. В 2025-м было семеро.
Девять отличившихся в 2026 году - из города Рязани:
- Ковалев Иван (школа № 3);
- Андриянов Артем (школа № 16);
- Гукова Анна (школа № 17);
- Астахова Виктория (школа № 17);
- Ильин Петр (школа № 37);
- Соломкин Александр (школа № 57);
- Бгатова Ульяна (школа № 69);
- Никушин Николай (школа № 72);
- Новичков Даниил (школа № 73).
Также в число лучших на госэкзамене вошли Иван Самохин и Арсений Комаров из Новомичуринской школы №3, Антон Власов из Крутоярской школы (Касимовский округ), Иван Ивлиев из Спасской гимназии (город Спасск-Рязанский).
Особо отмечается заслуга учителей: Ираида Тулюпа (школа №17) и Елена Качикина (Новомичуринская школа №3) воспитали по два стобалльника.