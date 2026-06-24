«Стыдно сходить в туалет»: рязанец просит заменить убитые электрички на маршруте до Сасова

Житель Рязанской области: в электричках на Сасово нет камер и стыдно заходить в туалет.

Житель Рязанской области пожаловался губернатору Павлу Малкову на состояние электричек на маршруте Рязань - Сасово. Мужчина напомнил, что глава региона обещал заменить составы на более новые.

«Этот электропоезд убитый едет, он родился, когда еще была милиция, и стыдно сходить в туалет. Камер видеонаблюдения нет. Хорошо бы заменить на новые поезда белой окраски. Шило на мыло менять не хочется», - написал рязанец и прикрепил видео.

«Убитая» электричка Рязань - Сасово Источник видео: RobinGud, канал губернатора Павла Малкова.

В минтрансе Рязанской области ответили, что до 2025 года на маршруте действительно ходили поезда возрастом до 38 лет. Сейчас их заменили на более современные составы.

«Благодарим за предоставленное видео. Мы обратили внимание коллег из АО «ЦППК» на необходимость строгого соблюдения санитарных норм и проведения более тщательной уборки», - говорится в сообщении.