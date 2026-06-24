Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 9:37

IT-выпускники РГРТУ и РГУ в среднем получают 140-150 тысяч рублей

Рязанские вузы вошли в российский рейтинг по зарплатам IT-выпускников
Источник:kp.ru
РГРТУ занял 18-е место, а РГУ – на 20-м месте.

РГРТУ занял 18-е место, а РГУ – на 20-м месте.

Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Составлен рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в IT-сфере. Он подготовлен совместно SuperJob и Госкорпорацией «Роскосмос».

В исследование вошли выпускники 2020–2025 годов. Всего в рейтинг попали 85 вузов из 39 городов России, которые распределены по 20 позициям.

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина занял 18-е место. Средняя зарплата выпускников вуза, работающих в IT-сфере, составляет 150 тыс. рублей в месяц. Примечательно, что 73% выпускников остаются работать в Рязани.

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина оказался на 20-м месте. Средняя зарплата IT-выпускников за год выросла на 10 тыс. рублей и достигла 140 тыс. рублей в месяц. При этом 78% выпускников университета остаются работать в Рязани.

Абсолютным лидером рейтинга стал Московский физико-технический институт (МФТИ) – средняя зарплата его выпускников в IT составляет 350 тыс. рублей в месяц.