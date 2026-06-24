Единственный рязанский виноградник в Кораблино проверил Россельхознадзор

Виноградник заложен в 2022 году. Фото: Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской обл.

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора провели инвентаризацию единственного виноградника, расположенного в селе Кораблино Рязанского района. Насаждения заложены в 2022 году на 1 га.

Работы выполнены по приказу Минсельхоза. Инспекторы уточнили площадь, данные о владельце, дату посадки, количество кустов, схему размещения, сортовой состав подвоя и привоя. Оценено фитосанитарное состояние в рамках мониторинга карантинной обстановки.

Итоги направлены в Минсельхоз для обновления Реестра виноградных насаждений.