Базу отдыха в Солотче выставили на продажу с начальной ценой ниже кадастровой

Фото объекта на улице Коммунальной, 1б в Солотче из материалов на сайте torgi.gov.ru.

Минимущества Рязанской области продает здание площадью 175 кв.м с одновременным отчуждением участка площадью 565 кв.м в поселке Солотча. Объект именуется «базой отдыха» и включен в региональную программу приватизации государственного имущества на 2026-2027 годы.

Адрес здания: улица Коммунальная, 1б. Актуальный вид разрешенного использования земли под ним - «для обслуживания базы отдыха».

Торги проводятся в форме электронного аукциона с начальной ценой 1 млн 704 тыс. рублей. При этом кадастровая стоимость здания составляет 3 млн 761 тыс. рублей, а участка — 505 тыс. рублей.