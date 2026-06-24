В Рязани ищут затонувшие советские оголовки, чтобы избавиться от рыбного запаха. Стратегию реконструкции водозабора в Дядьково пересматривают

Водолазы АНО «Аварийно-спасательного центра Салюс» уже провели обследование водозаборных сооружений, дна и береговых линий. Фото: МСО РязГМУ "Salus" им. В.И. Васильева.

На очередном заседании межведомственной комиссии по экологической безопасности и природопользованию Рязанской области в том числе обсудили проблему «рыбного» запаха водопроводной воды. Как сообщает общественная организация «Дышим чистым», принято неожиданное решение.

Ранее планировалась реконструкция водозаборной станции в селе Дядьково с выносом водозабора в русло Оки. Однако комиссия опробовала новый реагент, изучила опыт Калужской области и пришла к выводу, что тратить 100 млн рублей на вынос оголовков нецелесообразно. Вместо этого решено найти и попытаться реанимировать оголовки водозаборного сооружения, построенные в советское время, но так и не введенные в эксплуатацию. Для их поиска уже привлекли водолазов.

В организации называют решение противоречивым. Поиск затонувших конструкций 60-х годов не может служить полноценной заменой современным технологическим решениям и не гарантирует устранение проблемы «рыбного запаха».