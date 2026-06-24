«Чувак, это утопия, Рязани ничего не нужно»: Центр современного искусства «ШТАБ» закрывается из-за финансовых проблем

Последняя выставка галереи работает до 28 июня. Фото: https://shtabrzn.ru/page86906796.html

Рязанская галерея современного искусства «ШТАБ» прекращает работу в помещении на улице Петрова. Последний день работы – 28 июня. Основатель Сергей Бедросов назвал главную причину закрытия – финансовую. Он вспоминает, что на этапе создания галереи ему говорили: «Чувак, это утопия, в Рязани ничего не нужно, здесь это не приживется, ценителей нет». Я всем отвечал: «Попробовать-то стоит. Мы ничего не теряем, кроме денег, а деньги - не самое серьезное препятствие».

Проект существовал два года, но сокращение инвестиций не позволило дальше развиваться: «Полгода мы пытались создать финансовый поток, но развиваться, как хочется, возможности нет».

При этом «ШТАБ» не уходит в небытие. Команда планирует перейти в онлайн-формат продаж, участвовать в поп-ап выставках и искать новое помещение при поддержке государства или застройщиков. Уже анонсировано открытие мастерских для художников на той же улице Петрова.

Сейчас галерея работает над последней выставкой «В отблесках жизненного мира», после чего начнется демонтаж и закрытие юридических вопросов.