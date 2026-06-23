В БСМП рязанцу с риском инсульта заменили сонную артерию

Рязанские врачи спасли мужчину от инсульта, пересадив ему собственную вену. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В больнице скорой медицинской помощи 44-летнему пациенту с аневризмой левой сонной артерии провели резекцию и протезирование сосуда, сообщает минздрав Рязанской области. Операция предотвратила риск повторного ишемического инсульта.

Правая сонная артерия мужчины была полностью закупорена от устья. Левую, где обнаружили аневризматическое расширение с пристеночными тромбами, хирурги удалили и заменили фрагментом его же подкожной вены.

«При выполнении КТ-ангиографии мы определили, что правая артерия окклюзирована [забита] от устья. Левая была патологически расширена. Чтобы предотвратить инсульт, решили провести резекцию аневризмы с протезированием», - пояснил заведующий отделением сосудистой хирургии Сергей Грязнов.

Операцию провели успешно. Неврологических нарушений у пациента не возникло. Его выписали, и уже дважды он приходил на контрольные осмотры.