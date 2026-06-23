Елена Лазарева из Рязанской областью получила звание «Мать-героиня».

Президент России 22 июня наряду с еще четырьмя женщинами присвоил почетное звание «Мать-героиня» жительнице Рязанской области. Елена Лазарева вместе с мужем Сергеем воспитывает десять детей.

«Старшие уже получили высшее образование, а самой младшей всего четыре года», - рассказал о семье губернатор Павел Малков.

Он также отметил, что все ребята занимаются музыкой, неоднократно становились лауреатами конкурсов разного уровня, выступают в Рязанской областной филармонии.

Не так давно, в середине мая, почетного звания «Мать-героиня» была удостоена Анастасия Коняева из Шацкого округа. У них с супругом Юрием 11 детей.