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НовостиОбщество23 июня 2026 13:19

Елена Лазарева из Рязанской областью получила звание «Мать-героиня»

С мужем они воспитывают десятерых детей
Источник:kp.ru
Елена Лазарева из Рязанской областью получила звание «Мать-героиня».

Елена Лазарева из Рязанской областью получила звание «Мать-героиня».

Президент России 22 июня наряду с еще четырьмя женщинами присвоил почетное звание «Мать-героиня» жительнице Рязанской области. Елена Лазарева вместе с мужем Сергеем воспитывает десять детей.

«Старшие уже получили высшее образование, а самой младшей всего четыре года», - рассказал о семье губернатор Павел Малков.

Он также отметил, что все ребята занимаются музыкой, неоднократно становились лауреатами конкурсов разного уровня, выступают в Рязанской областной филармонии.

Не так давно, в середине мая, почетного звания «Мать-героиня» была удостоена Анастасия Коняева из Шацкого округа. У них с супругом Юрием 11 детей.