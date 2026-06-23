«Какое-то время надо подождать и потерпеть»: губернатор Малков назвал причины отключения электричества в Рязани

Губернатор Павел Малков назвал две причины массового отключения электричества в Рязани Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Регулярное отключение электричества в Рязани происходит из-за износа линий и повреждения кабеля. Причины 23 июня на заседании облаправительства назвал губернатор Павел Малков.

«Бич последнего времени - отключение электроэнергии. Если я правильно понимаю, причин две - износ линий. Мы это уже обсуждали. В Кальном идут соответствующие работы. Какое-то время надо подождать и потерпеть. А вторая причина - это просто физическое повреждение кабельных линий», - сказал Малков.

По словам губернатора, сейчас идет строительный сезон и большая часть отключений, если он правильно понимает, связана с тем, что выкопали и перебили кабель.

«Либо построили какое-то здание, либо выкопали, пошло смещение грунта… Судя по всему нам надо систему соответствующих санкций усиливать и показывать, кто где допустил аварии», - заключил Малков.