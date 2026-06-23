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НовостиОбщество23 июня 2026 12:49

Мэрия решила ограничить парковку на улице Рыбацкой в Рязани

Знаки появятся на участке между улицей Свободы и проездом Речников
Источник:kp.ru
Мэрия решила ограничить парковку на улице Рыбацкой в Рязани.

Мэрия решила ограничить парковку на улице Рыбацкой в Рязани.

Администрация Рязани анонсировала изменения в правилах парковки на улице Рыбацкой. Остановку и стоянку транспортных средств планируется запретить на участке между улицей Свободы и проездом Речников.

Будут установлены соответствующие дорожные знаки с табличкой «Работает эвакуатор». На всем ли участке или на его части, по одной стороне дороги или по обеим - чиновники не конкретизировали. Как показывает опыт, точностью информации в некоторых подобных объявлениях мэрия не отличалась.

Отмечено лишь, что изменения произойдут с 13 июля.