Мэрия решила ограничить парковку на улице Рыбацкой в Рязани.

Администрация Рязани анонсировала изменения в правилах парковки на улице Рыбацкой. Остановку и стоянку транспортных средств планируется запретить на участке между улицей Свободы и проездом Речников.

Будут установлены соответствующие дорожные знаки с табличкой «Работает эвакуатор». На всем ли участке или на его части, по одной стороне дороги или по обеим - чиновники не конкретизировали. Как показывает опыт, точностью информации в некоторых подобных объявлениях мэрия не отличалась.

Отмечено лишь, что изменения произойдут с 13 июля.