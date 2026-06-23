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НовостиПроисшествия23 июня 2026 10:26

Два человека погибли в ДТП под Сасовом, пострадал двухлетний ребенок

Авария произошла на трассе Шацк - Сасово - Касимов
Источник:kp.ru
В Рязанской области столкнулись иномарки - двое погибших и раненый ребенок.

В Рязанской области столкнулись иномарки - двое погибших и раненый ребенок.

В Сасовском округе на 48 км трассы Шацк - Сасово - Касимов столкнулись два автомобиля, сообщает УМВД России по Рязанской области. Авария произошла 22 июня около 14:30.

По предварительным данным, на скорости столкнулись Volkswagen под управлением 35-летнего жителя Московской области и Kia Rio под управлением 48-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия два пассажира Kia - оба 31 года - погибли на месте. Двухлетний пассажир этой же машины с травмами попал в больницу.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства ДТП.