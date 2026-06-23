Директор рязанской юрфирмы оказался под следствием из-за долгов по зарплате. Фото: ryazan.sledcom.ru

В Рязани заведено уголовное дело против директора фирмы, оказывающей юридические услуги. Расследование проводит Железнодорожный МСО регионального СУ СК России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за 2023-2026 годы руководитель накопил перед сотрудниками долг по зарплате на сумму более 700 тыс. рублей. При этом обладал необходимыми финансовыми ресурсами.

«Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность учреждения, принимаются меры к погашению задолженности по заработной плате», - отмечают представители следкома.