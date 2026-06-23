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НовостиОбщество23 июня 2026 7:41

Начать строительство поликлиники в Шлаковом власти пообещали в 2027 году

Параллельно будет идти активная жилая застройка микрорайона
Источник:kp.ru
Эскиз будущей застройки, показанный в 2024 году.

Эскиз будущей застройки, показанный в 2024 году.

Строительство поликлиники в микрорайоне Шлаковый города Рязани планируется начать в 2027 году. Об этом заявило областное министерство здравоохранения в соцсетях - в ответе на комментарий на странице губернатора Павла Малкова.

«Проектно-сметная документация уже готова, строительство же нового здания начнут в 2027 году», - информирует орган власти.

В 2024-м Правительство РФ анонсировало масштабную комплексную застройку Шлакового на площади порядка 28,5 га. Городская администрация проводила голосование о переименовании микрорайона.