Начать строительство поликлиники в Шлаковом власти пообещали в 2027 году

Эскиз будущей застройки, показанный в 2024 году.

Строительство поликлиники в микрорайоне Шлаковый города Рязани планируется начать в 2027 году. Об этом заявило областное министерство здравоохранения в соцсетях - в ответе на комментарий на странице губернатора Павла Малкова.

«Проектно-сметная документация уже готова, строительство же нового здания начнут в 2027 году», - информирует орган власти.

В 2024-м Правительство РФ анонсировало масштабную комплексную застройку Шлакового на площади порядка 28,5 га. Городская администрация проводила голосование о переименовании микрорайона.