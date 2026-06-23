Освещение на 157 млн рублей установят на трех трассах в Рязанской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

ФКУ «Поволжуправтодор» заказало установку стационарного электрического освещения на шести участках трех федеральных автодорогах в Рязанской области. Общая сумма тендеров — более 157 млн рублей.

Работы пройдут в 2027-2028 годах. До 15 сентября 2027-го они должны быть выполнены на:

227 км М-5 «Урал» (Спасский округ, п.ст. Тысья);

До 16 октября 2028-го:

- 287 – 288 км (Шиловский округ, д. Ибредь) и 297 – 298 км М-5 «Урал» (Путятинский округ, п. Харинский Ручеек);

- 492 – 493 км Р-132 «Золотое кольцо» (Рязанский округ, с. Ласково).

До 25 октября 2028-го:

283 - 284 км Р-22 «Каспий» (Скопинский округ, п. Желтухинский);

605-606 км Р-132 «Золотое кольцо» (Михайловский округ, д. Горбатово).