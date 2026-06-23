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НовостиПроисшествия23 июня 2026 7:13

Гибель в навозной яме. Работник хозяйства в Рязанской области скончался во время чистки отходов

Рязанец погиб, упав в яму при чистке навоза в Касимовском округе
Источник:kp.ru
В Касимовском округе работник погиб при уборке навоза на ферме.

В Касимовском округе работник погиб при уборке навоза на ферме.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 20 июня в одном из хозяйств Касимовского округа погиб работник. О трагическом случае рассказала Государственная инспекция труда в Рязанской области.

По словам руководителя ведомства Зои Мирохиной, мужчина чистил навоз скребком и упал в приемную яму наклонного транспортера. От полученных травм работник скончался на месте происшествия.

«В настоящее время работодатель организовал работу комиссии по расследованию несчастного случая для установления обстоятельств и причин произошедшего», - говорится в сообщении.