В 30 жилых домах Рязани отключат горячую воду 24 июня

На 24 июня в Рязани запланировано очередное отключение горячей воды. Оно связано с профилактическими работами по подготовке к следующему отопительному сезону.

Если РМПТС не изменит свои планы, то по опубликованному предприятием графику без ГВС до 7 июля включительно останутся детсад №34 и 30 жилых домов. Вот их адреса:

- Михайловское ш., 75, 75 к.1, 77, 77 к.1, 89, 89 к.1, 89 к.2, 89 к.3, 91, 93, 93 к.1, 93 к.2;

- Октябрьский городок, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 32, 41а.