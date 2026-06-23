Очевидцев гибели подростка-мотоциклиста в Рязани ищет полиция.

Полиция устанавливает очевидцев гибели подростка в ДТП на улице Октябрьской в Рязани. На перекрестке с проездом Шабулина, вблизи путепровода, с 15-летним байкером столкнулся ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего горожанина.

Как уточняет Госавтоинспекция, трагический инцидент произошел примерно в 20:50. Подросток с тяжелыми травмами попал в больницу, где впоследствии скончался.

Тех, кто стал очевидцем ДТП или располагает дополнительной информацией о случившемся, просят обращаться в отдел следственной части регионального УМВД по адресу: Рязань, улица Фирсова, д. 12к1, кабинет 17. Телефон: 8(4912)44-46-08.