Африканского студента из Рязани депортировали за контрабанду золота из ОАЭ

Африканского студента из Рязани депортировали за контрабанду золота.

Под депортацию в Рязанской области попал гражданин одного из африканских государств. Мужчина учился в университете и попутно занимался контрабандой, сообщает региональное управление МВД России.

По данным полиции, мужчину осудили в Рязани за контрабанду золотых украшений из ОАЭ.

После отбытия наказания в отношении иностранца приняли решение о депортации в связи с нежелательностью его пребывания в России. Его доставили в аэропорт «Домодедово» и отправили на родину за свой счет. Въезд в Россию ему запретили на срок до 10 лет.