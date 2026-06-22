Семерых иностранцев-преступников депортировали из Рязанской области

Из Рязанской области принудительно депортировали семерых иностранцев, сообщает УМВД России по региону. Пятерых отправили за пределы страны после отбытия наказания за преступления, двоих выдворили за нарушение миграционных правил.
Среди депортированных - уроженец африканского государства, который учился в одном из рязанских вузов. Его осудили за контрабанду золотых украшений из ОАЭ. Еще четверо граждан стран Средней Азии отбывали сроки за дачу взятки, хранение наркотиков, кражи и организацию нелегальной миграции.
Двоих нарушителей задержали во время рейдов: они нарушили правила въезда и пребывания в России. Мигрантов доставили в аэропорт «Домодедово» и отправили на родину за их собственный счет.
Всем нарушителям запретили въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.