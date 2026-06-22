Навигатор обещал час пути… Инспектор ДПС довез роженицу за 20 минут до больницы

Полицейский в Рязанской области провез роженицу через заторы до перинатального центра. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области инспектор ДПС помог женщине, которая рожала в машине по дороге в перинатальный центр, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Водитель легковушки остановился у поста ДПС в селе Реткино и объяснил, у жены нарастают схватки, она вот-вот родит, а навигатор показывает, что до перинатального центра больше часа пути из-за пробок.

Инспектор включил световые и звуковые сигналы на служебном автомобиле и повел машину за собой. До больницы добрались за 20 минут. Полицейский передал роженицу врачам и вернулся на маршрут.

Через некоторое время женщина благополучно родила.