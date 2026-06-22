Хозяин фокстерьера под Рязанью заплатит 50 тысяч рублей за укус ребенка

Укус собаки в Сумбулове обошелся хозяину в 50 тыс. рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Сумбулово Спасского округа владелец фокстерьера, выгуливавший собаку без поводка и намордника, заплатит 50 тысяч рублей за укус ребенка, сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

Инцидент произошел 23 мая 2025 года. Собака укусила мальчика за ногу. Пострадавший испугался, испытал сильную боль, ему назначили курс антирабических прививок. Прокурор в интересах ребенка подал иск о компенсации морального вреда.

Ответчик пытался отрицать вину. По его словам, на месте были три собаки, две его и одна соседская, и неизвестно, какая именно укусила ребенка. Кроме того, мужчина просил снизить сумму компенсации, так как является пенсионером.

Ранее Октябрьский районный суд Рязани взыскал с хозяина собаки 50 тысяч рублей. Он обжаловал решение, но областной суд оставил его в силе.

1 июня стало известно, что в селе Путятино возле школы собака укусила за ногу 13-летнюю девочку, поранив правую голень. Прокуратура после обращения ее мамы подала иск к местной администрации о взыскании компенсации. Чиновники выплатили 50 тыс. рублей.