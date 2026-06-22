Рязанская область опустилась на 58 место в рейтинге по доходам населения

Медианный доход рязанцев – 1,83 от стоимости потребительской корзины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики «РИА Новости» представили рейтинг российских регионов по доходам населения за 2025 год. Рязанская область заняла 58-е место, расположившись между Республиками Дагестан и Башкортостан. Годом ранее регион находился на 53-й позиции.

Отношение медианных доходов жителей области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,83 – это ниже среднероссийского уровня (2,19). Доля населения за чертой бедности достигла 8,5%, при этом за год показатель сократился на 0,8 процентного пункта.

В целом по России в 2025 году доля граждан с доходами ниже официального уровня бедности снизилась с 7,1% до 6,7%. Рязанская область пока отстаёт от общероссийской динамики.