В Шиловском районе на 18 дней отключат газ в 12 селах и поселках

Ремонт ГРС «Шилово» оставит без газа 12 населенных пунктов

С 6 по 23 июля в Шиловском районе Рязанской области временно прекратят подачу газа в 12 населенных пунктах, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». В списке - поселок Шилово, поселки Прибрежный и Южный, села Борок, Березово, Тимошкино, Ибредь, Сасыкино (включая поселок Молодежный), Желудево, Авдотьинка, Сановка и Петровка.

Причина отключения - плановый ремонт на газораспределительной станции «Шилово». Работы проведет «Газпром трансгаз Москва». Станцию остановят полностью, поэтому газ исчезнет во всех населенных пунктах, которые получают от нее топливо.

Ремонт необходим, чтобы обнаружить и устранить опасные дефекты в магистральном газопроводе. Ранее там уже фиксировали нештатные ситуации. Специалисты хотят исключить риски аварий до наступления холодов.

В официальном сообщении газовщики указали максимальный срок работ, но обещают справиться быстрее. Жителей просят перекрыть краны на газовых приборах на время отключения.

Ранее администрация Шиловского района сообщала о двух этапах отключений: с 6 по 23 июля и с 10 по 20 августа. Тогда в списке значилось десять населенных пунктов. В обновленном перечне их стало двенадцать.