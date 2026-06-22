ООО «Русский медведь» в Рязани с долгом 37 млн рублей признали банкротом

ООО «Русский медведь» в Рязани не смогло расплатиться с кредиторами. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «Русский медведь», сообщает суд. Компания задолжала кредиторам почти 37 млн рублей.

Заявление о банкротстве подал Сбербанк. Суд ввел наблюдение 27 января 2026 года, временным управляющим назначили Антона Стародубцева. Он изучил финансовое состояние должника и пришел к выводу: восстановить платежеспособность невозможно.

Кредиторы проголосовали за конкурсное производство, а суд согласился с их решением. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным открытых источников, основной вид деятельности ООО «Русский медведь» являлась перевозка грузов.