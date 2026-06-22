Курьеры стали лидерами летней подработки 2026 года в Рязани

На Рязанскую область пришелся 1% откликов на курьерские вакансии в ЦФО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области летом 2026 года курьеры стали самым востребованным видом подработки, сообщают аналитики HH и «Самоката». Доля курьерских вакансий среди предложений с частичной занятостью достигла 38% - максимума с начала года.

По числу курьерских вакансий в Центральной России лидирует Московская область - 62% всех предложений. В Рязанской области спрос остался на уровне прошлого года. При этом на регион пришлось 1% всех откликов на курьерские вакансии в ЦФО.

Основная аудитория курьеров - кандидаты от 18 до 45 лет, это 77% всех откликов. Средний возраст курьера в 2025-2026 годах - 27 лет.