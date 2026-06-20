Восемь мужчин и пять женщин… Рязанка за деньги прописала в квартире 13 мигрантов из Средней Азии

В Рязани женщина поставила на учет 13 граждан Средней Азии за вознаграждение Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани 25-летняя местная жительница фиктивно регистрировала иностранцев в своей квартире на улице Большой, сообщает УМВД России по Рязанской области. Женщина прописала 13 граждан страны Средней Азии. Из них - восемь мужчин и пять женщин в возрасте от 16 до 50 лет.

За каждого мигранта владелица квартиры получала денежное вознаграждение. При этом она изначально не собиралась предоставлять мигрантам жилье. Никто из них по указанному адресу никогда не проживал и не проживает.

Против рязанки возбудили уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Самих иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.