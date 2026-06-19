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НовостиПроисшествия19 июня 2026 12:38

Женщина погибла, попав под поезд Москва-Адлер в Рязанской области

Ее личность устанавливается
Источник:kp.ru
Женщина погибла, попав под поезд Москва-Адлер в Рязанской области.

Женщина погибла, попав под поезд Москва-Адлер в Рязанской области.

18 июня на железнодорожной станции Павелец в Рязанской области женщина погибла, попав под пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Москва — Адлер. Информация о случившемся поступила в дежурную часть в 21:15, сообщил Рязанский ЛО МВД России на транспорте.

Личность погибшей устанавливается. На вид женщине 55-60 лет, рост 160-165 сантиметров. Она была одета в черную майку и черные шорты.

Граждан, располагающим информацией о том, кто мог стать жертвой происшествия, просят обращаться по телефонам: 8(4912)37-32-50, 8(4912)39-30-38.