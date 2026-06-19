Рязанцев предупредили об активизации вербовки вражескими спецслужбами

Наказание неотвратимо: в Рязанской области завели 22 дела о терроризме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области с начала года возбудили 22 уголовных дела о преступлениях террористической направленности, сообщает правительство региона. Власти предупредили жителей об активизации вербовочной деятельности вражеских спецслужб.

Чиновники оставили телефон, по которому необходимо звонить, если «вас провоцируют на какие-то непонятные действия».

«Не молчите, позвоните по телефону (4912) 51-38-18 (телефон доверия рязанского УФСБ)», - призвали в правительстве.