Одна в колонию, другой воевать. Что случилось с парочкой после убийства знакомого и сжигания его машины вместе с трупом

Рязанский областной суд вынес решение по делу об убийстве. Оно рассматривалось с участием присяжных, которые вынесли обвинительный вердикт.

Преступление произошло в Шацком районе в декабре 2024 года. В ходе конфликта 34-летняя женщина и ее знакомый из личной неприязни избили мужчину до смерти — руками, ногами, молотком... Затем они положили тело в багажник автомобиля ВАЗ-2115, принадлежавшего жертве, отогнали машину на безлюдный участок дороги - между деревнями Пятаково и Серовское (Сасовский район) - и подожгли.

Обоих подозреваемых в итоге удалось установить, разыскать и задержать. В ходе следствия 45-летний участник расправы заключил контракт о прохождении военной службы — уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено.

Женщина же предстала перед судом и 18 июня услышала приговор (он пока не вступил в силу): 11 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком 1 год.