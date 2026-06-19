Лишь на будущей неделе вернут лавочки на Лыбедский бульвар Рязани.

Администрация Рязани 18 июня ответила на вопрос о том, когда городские службы вернут лавочки на Лыбедский бульвар. По словам чиновников, это произойдет на следующей неделе.

Прежде мэрия поясняла, что лавочки с бульвара демонтированы в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня России. Сама по себе такая мотивация нашла понимание далеко не у всех.

Так или иначе, мероприятия прошли, а места для отдыха со стороны Рязанского цирка, как заметили пользователи соцсетей в Telegram-канале у губернатора Павла Малкова, так и не появились.