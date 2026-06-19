Арт-квартал для артистов, художников и фотографов может появиться в Рязани

В Рязани планируют открыть творческий квартал для деятелей культуры. Фото: правительство Рязанской области.

В Рязани планируют создать арт-квартал, где свои проекты смогут реализовать артисты, художники и фотографы, сообщает правительство Рязанской области. Идею обсудили на встрече губернатора с руководителями рязанских театров в рамках «Театрального поезда».

Речь также шла о развитии театральной инфраструктуры и новых пространствах для творческой самореализации. Участники встречи обменялись идеями по развитию масштабных профильных фестивалей.

Особое внимание на встрече уделили подготовке к юбилеям трех региональных театров, которые отметят в 2027 году: ТЮЗа, Театра драмы и Театра кукол.