«Не дайте уничтожить»: Жители Кадома просят Малкова спасти березы от вырубки ради туй на Аллее памяти

Вместо 15 берез в Кадоме высадят 25 туй для Аллеи памяти участников СВО. Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кадома обратились к губернатору Рязанской области Павлу Малкову с просьбой не уничтожать березы на центральной площади. На их месте хотят высадить туи для Аллеи памяти участников СВО.

«Почему опять на площади собираются уничтожать березы и сажать никому не нужные туи? Население против. С нашим мнением никто не считается. Не дайте уничтожить березы! Для Аллеи славы есть и другие места», - написала одна из жительниц райцентра, предложив несколько вариантов.

Но в администрации Кадомского округа женщине пояснили, что половина из 15 деревьев больны, поражены лишайниками. Они, по словам чиновников, не только не украшают улицу, но и опасны для прохожих.

«Проект разработан совместно с организаторами Аллеи памяти и участниками боевых действий. Их мнение и опыт учтены в первую очередь. Вместо 15 старых деревьев высадят 25 туй, которые будут радовать зеленью круглый год».

На реализацию проекта уже выделили деньги из местного и областного бюджетов. Власти призвали уважать мнение всех сторон, особенно тех, кто защищал Родину.

В марте 2025 года губернатор Павел Малков раскритиковал кадомских чиновников за изуверскую обрезку деревьев на центральной площади поселка.

«Я такие пеньки больше видеть не хочу. Что теперь делать в Кадоме с центральной площадью, я не знаю, вы теперь сами думайте, но у меня на благоустройство другой взгляд», - сказал тогда Малков.