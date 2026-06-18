Из рязанского гаража изъяли 9 тыс. бутылок сомнительного спиртного.

Полиция обнаружила в одном из боксов гаражного кооператива на проезде Шабулина в Рязани склад крепкого алкоголя. Сомнительное спиртное не было маркировано и реализовывалось незаконно под видом известных брендов.
В общей сложности у 53-летнего жителя города - арендатора гаража - изъято 9 тыс. бутылок водки и коньяка без акцизных марок.
«Общая стоимость изъятой партии оценивается в 2 миллиона 969 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Мужчина закупил пойло за пределами региона и перепродавал знакомым небольшим оптом и розницу. Против него теперь расследуется уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции в особо крупном размере.