Шестеро рязанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

В Рязанской области максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку получили шестеро выпускников. В 2025 году столь высокий результат показали двое.

Безупречно со всеми заданиями справились представители Касимовской школы №1 Дарья Чадова и Ряжской школы №4 Екатерина Серегина, а также юноши и девушки из Рязани: Майя Семенец (школа №45), Илья Бойко (школа №66), Николай Тихонюк и Мария Антипова (оба — из школы №8).

Особые заслуги учителя русского языка и литературы школы №8 Зинаиды Суворовой, подготовившей Николая и Марию, отметил губернатор Павел Малков.