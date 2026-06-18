Отключение ГВС из-за ремонта на улице Попова в Рязани продлится до 4 июля.

До 4 июля продлится отключение горячей воды в связи с капремонтом теплосетей на улице Попова. В список вошли детсады №26 и №36, школа №73, бассейн РГУ и 21 жилой дом.

Вот список адресов:

- ул. Быстрецкая, 20, 23, 24, 25;

- ул. Кальная, 11, 15, 17;

- Касимовское ш, 13;

- ул. Новая, 27, 27 А, 68/22, 84;

- пл. Попова, 6/6;

- ул. Попова, 18, 19/43, 22/51;

- ул. Радиозаводская, 1, 1 к1 и 1 к.2, 11/27;

- ул, Макаренко, 1.

Движение автотранспорта между домом 24а на улице Фирсова и домом 10/9 по улице Попова, перекрытое в мае, планируется восстановить 4 августа.

Как сообщает МУП «РМПТС», подлежащий замене участок магистрального трубопровода введен в эксплуатацию в 1977 году и выработал свой ресурс.