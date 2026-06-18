На помощь Минспорта России в строительстве трех объектов претендует Рязань

На помощь Минспорта России в строительстве трех объектов претендует Рязанская область. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рязанская область претендует на поддержку Минспорта России при реализации трех перспективных проектов. Объекты, которые планируется построить, после встречи с министром спорта Михаилом Дегтяревым назвал губернатор Павел Малков.

«Отдельно обсудили перспективные проекты: строительство 50-метрового бассейна, центра гребного спорта и фиджитал-центра», - перечислил глава региона, рассказавая о встрече в соцсетях.

По словам Малкова, физкультурой и спортом занимаются более 60% жителей Рязанской области. Свыше 20 тысяч человек выполнили нормативы комплекса ГТО.