Полеты легкомоторных самолетов и дронов ограничат над Рязанской областью

Росавиация ввела ограничения на полеты над Рязанской областью до особого уведомления. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация с 20 июня 2026 года запретит полеты легкомоторных самолетов, сверхлегких воздушных судов и гражданских беспилотников над Рязанской областью, сообщает ведомство. Ограничения вводятся по представлению Министерства обороны России.

Временный режим распространяется на высоты до 5200 метров. Он не коснется только воздушных судов государственной и экспериментальной авиации.

Запрет будет действовать не только в Рязанской области, но и над Москвой, большей частью Подмосковья, а также над Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Режим сохранится до особого распоряжения.

Пассажирские рейсы, в том числе чартерные, продолжат летать по расписанию, уточнили в Росавиации.