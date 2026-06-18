Рязанка не смогла отдохнуть в Анапе из-за разлива нефти и засудила санаторий

Рязанка вернула деньги за отдых в Анапе после разлива нефти в Керченском проливе. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рязанка не смогла отдохнуть в Анапе из-за разлива нефти и через суд вернула 116 тысяч рублей, сообщает Рязанский областной суд. Женщина забронировала путевку в санаторий «Старинная Анапа» в ноябре 2024 года и перевела деньги.

В декабре из-за крушения танкеров в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов, в Анапе ввели режим ЧС. В январе 2025 года рязанка попросила вернуть деньги. Санаторий согласился, но так ничего и не перевел.

Октябрьский районный суд Рязани встал на сторону женщины. Он расторг договор и взыскал с санатория стоимость путевки, проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда, штраф и расходы на юриста. Общая сумма превысила 200 тыс. рублей.

Областной суд оставил решение в силе, жалобу санатория отклонил.