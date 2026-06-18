Думала, затекла рука, оказалось – инсульт. Сосед услышал стук на площадке, выглянул – и спас женщину в Рязани

Женщина с инсультом упала на лестничной площадке, сосед вызвал скорую в Рязани. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ОКБ спасли женщину с острым нарушением мозгового кровообращения, сообщает минздрав Рязанской области. Пациентке стало плохо прямо на лестничной площадке - рука перестала слушаться, но она подумала, что просто затекла.

В этот момент из соседней квартиры вышел мужчина. Он услышал стук, поднялся на этаж выше, увидел лежащую женщину и вызвал скорую.

Бригада медиков предварительно диагностировала инсульт и доставила пациентку в ОКБ. Госпитализация уложилась в «терапевтическое окно» - первые критические минуты после симптомов.

В больнице врачи подтвердили диагноз и начали готовить женщину к тромболизису.

«Это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб и восстанавливает кровоток. Так можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводят только в стационаре в первые три-четыре часа после симптомов», - пояснил заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров.

Лечение начали вовремя, тяжелых последствий удалось избежать. Пациентку выписали домой под наблюдение врачей.