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НовостиОбщество17 июня 2026 14:34

В Шацком округе нашли 2 млн рублей умерших на счете соцорганизации

Прокуратура требует перечислить их в доход государства
Источник:kp.ru
Прокуратура требует отдать государству 2 млн рублей из Шацкого округа

Прокуратура требует отдать государству 2 млн рублей из Шацкого округа

В Шацком округе на счете социальной организации хранятся больше 2 млн рублей умерших постояльцев, у которых не было родственников, сообщает прокуратура Рязанской области. Деньги до сих пор не передали государству, что является нарушением закона.

Прокуратура подала иски в суд. Ведомство требует признать имущество выморочным и обратить его в собственность Российской Федерации.

Одновременно в Рязани разыскивают наследников квартир в разных районах города. Вся недвижимость имеет признаки выморочного имущества.