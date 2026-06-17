В Шацком округе нашли 2 млн рублей умерших на счете соцорганизации

Прокуратура требует отдать государству 2 млн рублей из Шацкого округа

В Шацком округе на счете социальной организации хранятся больше 2 млн рублей умерших постояльцев, у которых не было родственников, сообщает прокуратура Рязанской области. Деньги до сих пор не передали государству, что является нарушением закона.

Прокуратура подала иски в суд. Ведомство требует признать имущество выморочным и обратить его в собственность Российской Федерации.

Одновременно в Рязани разыскивают наследников квартир в разных районах города. Вся недвижимость имеет признаки выморочного имущества.