Рязанку подозревают в незаконном использовании чужих персональных данных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Против 31-летней рязанки возбудили уголовное дело из-за незаконного использования чужих компьютерных персональных данных. Как сообщило следственное управление СК России по Рязанской области, женщина работала в кредитной организации.

В феврале 2025 года подозреваемая незаконно получила персональные данные одной из своих бывших клиенток. Она воспользовалась служебным положением и скопировала личную информацию потерпевшей. После этого аферистка оформила на имя ничего не подозревающей женщины фиктивное платежное поручение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 272 УК РФ. В данный момент сотрудники следственного комитета собирают доказательства и выявляют аналогичные эпизоды преступной деятельности подозреваемой.